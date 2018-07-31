İstinat duvarı çöktü araçlar çukura düştü

Ümranıye'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Sokakta park halindeki 3 araç çukura düştü. Olay dün sabah Fatih Sultan Mehmet
Sanayi Sitesi'ndeki Site Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Olay, çevrede büyük bir paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Çökmeye, inşaat alanındaki elektirik hattının patlamasının ya da şiddetli yağışların yol açmış olabileceği belirtildi. Çökmenin kesin nedeninin ise yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkacağı kaydedildi. Yıkılan istinat duvarıyla birlikte inşaatın önündeki yolun bir kısmı da çöktü. Yolda park halindeki 2 otomobil ve bir kamyon çukura yuvarlandı. Araçlardan biri toprak altında kaldı. Bir araç ise çöken yolun ucunda düşmekten şans eseri kurtuldu. İtfaiye ekipleri aracı uçurumun kenarından alarak sahbine teslim etti. Diğer araçlar da vinç yardımıyla çukurdan çıkartıldı. Çukura düşen kamyonun sahibi Murat Vural, "Akrabamın ameliyatı için hastaneye gelmiştim. Aracımızı bırakıp hastaneye çıktık. 10 dakika sonra patlama sesiyle aşağıya indik. Bir baktık araç çukurun içinde. Yani aracın içindeyken de bu olay yaşanabilirdi" dedi.