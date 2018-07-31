Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde Y.G. ve F.S'nin ellerinde çok miktarda tarihi eser bulunduğunu ve satmak istedikleri bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilere ait iki araçta arama yapan ekipler, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 58 sikke, 8 yüzük, 14 ok ucu, bir haç kolye, bir boğa heykeli ve 117 tarihi nitelikte taş eser ele geçirdi.

İki şüpheli tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Tarihi eserler incelenmek üzere Kahramanmaraş Müze Müdürlüğüne teslim edildi.