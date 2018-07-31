Karabük'te trafik kazaları: 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, Yusuf Ü. yönetimindeki 78 SH 704 plakalı otomobil, Safranbolu ilçesi Karıt Sanayi Kavşağı'nda aynı yöne giden Halit S. B'nin kullandığı 78 BD 583 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Dila Ü. ve İlkay B. K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer kazada ise Safranbolu istikametinden Karabük'e gelen ve sürücüsü belirlenemeyen 78 BZ 388 plakalı kamyonet, Sanayi Kavşağı'nda durarak geri gitmeye başladı. Kamyonet bu sırada aynı istikamette bisikletle ilerleyen Tayyip M'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan Tayyip M, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AHS 404 plakalı otomobil de kazazedeye yardım edenlere çarpmamak için manevra yaptığı sırada yoldan çıkıp aydınlatma direğine çarptı.

Polis, Tayyip M'ye çarptıktan sonra kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.