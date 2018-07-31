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Kaymakam sokakta sabahladı...

’ın Buharkent’te dün akşam saatlerinde gerçekleşen aşırı yağışın ardından oluşan selin yaralarını sarmak için yetkililer seferberlik ilan etti. İlçe Kaymakam Vekili Güher Sinem Büyüknalçacı, belediye başkanı ile birlikte geceyi sokakta geçirdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018 10:59 Güncelleme Tarihi: 31.7.2018 11:00
Kaymakam sokakta sabahladı...

'ın Buharkent'te dün akşam saatlerinde gerçekleşen aşırı yağışın ardından oluşan selin yaralarını sarmak için yetkililer seferberlik ilan etti. İlçe Kaymakam Vekili Güher Sinem Büyüknalçacı, belediye başkanı ile birlikte geceyi sokakta geçirdi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI!

Aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel nedeniyle Belediye Başkanını yanına alarak selin en etkili olduğu Kızıldere Mahallesine giden İlçe Kaymakam Vekili Güher Sinem Büyüknalçacı bölgede incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alıp çalışmaları bizzat yerinde takip eden Kaymakam, geceyi vatandaşlarla geçirdi. Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı hasar tespit çalışmalarının başladığını ve vatandaşın yanında olduklarını belirtti.

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Kaymakam sokakta sabahladı...
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