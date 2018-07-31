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’deki fuhuş-şantaj çetesi çökertildi

’nin Yahyalı ilçesinde bazı iş adamı ve esnafı kumpas yoluyla ağına düşürerek maddi kazanç sağlayan fuhuş-şantaj çetesi çökertildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018 09:35 Güncelleme Tarihi: 31.7.2018 09:52
Kayseri’deki fuhuş-şantaj çetesi çökertildi

Yahyalı Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile 10 aydır titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde, Yahyalı'daki iş adamı ve esnafları kumpas yoluyla ağlarına düşüren, uygunsuz görüntülerini şantaj için kullanarak iş adamlarından maddi kazanç sağlayan fuhuş-şantaj çetesi çökertildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Cumhuriyet savcısı Emrullah Polat'ın talimatlarıyla harekete geçen polis ekipleri, şantaj-fuhuş çetesi mensubu L.B., Y.Ü., A.Ü., İ.D., H.Ü., A.Ü. ve B.Ü.'yü yakaladı. L.B., Y.Ü., A.Ü., İ.D. sevk edildikleri Yahyalı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı; B.Ü., Y.Ü., H.Ü. ise denetimli serbestlikle bırakıldı.

Tarihi mezar taşları koruma altına alındı...

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Kayseri’deki fuhuş-şantaj çetesi çökertildi
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