Kentsel dönüşümde insan kafatası, yakılmış kemik parçaları bulundu

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Kocasinan ilçesi Ahi Evran Mahallesi Ilıca Caddesi metruk alanda meydana gelen olayda 46 yaşındaki E.Ş. isimli kadın polis ekiplerini arayarak kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan gecekondu arasında insan kafasına benzer kafatası ile birlikte birkaç kemik parçası gördüğünü ihbar etti.Olay yerine giden 155 polis ekipleri yapmış oldukları incelemede 1 adet dişleri bulunan insan kafatası, 6 adet çeşitli ebat ve cinslerde kemik parçaları, yanmış kemik parçaları, 1 adet eşofman altı, 1 adet erkek iç çamaşırı, kafatası içerisinde 6-7 kurtçuk larva ve yangın artıkları elde etti.Yapılan otopside cesedin yakıldığı anlaşılırken, cesedin DNA profilinin çıkarılması ve kimlik tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.