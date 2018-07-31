Kıskançlık yüzünden cinayet

Antalya
'da Tolga Demirbozan
(26) kıskandığı eşi Zübeyde Demirbozan'ı (21) boğarak öldürdü. Cinayet şüphelisi Tolga Demirbozan polis tarafından yakalandı.
ÇOCUĞUNUN YANINDA
Olay, Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi Zübeyde ve 3 yaşındaki oğlu ile misafirliğe giden Tolga Demirbozan evde kimsenin olmadığı sırada eşiyle kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Tolga Demirbozan, eşini boğarak öldürdü. Olay sonrası Tolga Demirbozan oğlunu da yanına alıp kaçtı. Eve gelen arkadaşları talihsiz kadının cesediyle karşılaştı. Zanlı koca, kısa sürede yakalandı. Demirbozan'ın polise verdiği ilk ifadesinde, "Ben onu herkesten kıskanıyordum. Defalarca uyarmama rağmen hiç dikkat etmedi. Aramızda tartışma çıkınca boğup öldürdüm" dedi. Zanlının yaklaşık 1 ay önce de eşine av tüfeğiyle ateş ettiği, genç kadının saldırıdan yara almadığı, şüphelinin ise sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Tolga Demirbozan'ın sosyal paylaşım sitesindeki hesabında ise 4 Mayıs'ta "Gelinlikle kefen aynı renktir. Seçtiğin insan sana bir ömür ya cenneti yaşatır ya cehennemi" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulunduğu görüldü.