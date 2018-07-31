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'da otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

'nın Akşehir ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018 16:19
Konya'da otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

idaresindeki 06 DB 6224 plakalı otomobil, Uluırmak Mahallesi yakınlarında Atalay Yılmaz idaresindeki 50 EC 439 plakalı tırla çarpıştı. Kazada, otomobilde bulundan Minadiye İmrak (63), olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Celal İmrak ve aynı araçta bulunan Yusuf Coşar (3) ile Havva Coşar (34) yaralandı. 'kaldırılanlan yaralılardan durumu ağır olan Havva Coşar, ilk müdahalesinin ardından 'ya sevk edildi. Minadiye İmrak'ın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Konya'da otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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