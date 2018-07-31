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Kopan yüksek gerilim hattı korkuttu

'da, mahallenin üzerinden geçen yüksek gerilim hattının kopması, çevre sakinlerini korkuttu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018 11:30
Kopan yüksek gerilim hattı korkuttu

Olay, Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallenin üzerinden geçen yüksek gerilim hattında, henüz bilinmeyen bir nedenle patlama sesi geldi. Ardından da elektrik direklerine bağlı tellerin bazıları koparak sokak içine düştü. Bu sırada sokakta oynayan çocuklar ve yoldan geçenler panik yaşadı. Mahallenin elektriği ise kesildi. Olay yerine gelen polis, sokakların giriş ve çıkışlarını ekip otosuyla ve plastik sandalyeler ile kapattı. Ekiepler, kopan kabloları yerden kaldırdı, arızayı onardı.

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Kopan yüksek gerilim hattı korkuttu
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