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Köpeklerin saldırdığı 12 yaşındaki Merve'nin kolu kırıldı

'nın Seydişehir ilçesinde, parkta oynadığı sırada başıboş 7 köpeğin saldırması sonucu yere düşüp, sürüklenen 'nin (12) kolu kırıldı. Çevredekilerin kurtardığı Merve'nin vücudunun çeşitli yerlerinde de köpeklerin ısırması nedeniyle yaralar oluştu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018 15:17 Güncelleme Tarihi: 31.7.2018 15:23
Köpeklerin saldırdığı 12 yaşındaki Merve'nin kolu kırıldı

Olay, ilçeye bağlı Ulukapı Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. Arkadaşlarıyla parkta oynayan 'ye, sahipsiz 7 köpek saldırdı. Köpeklerden birinin paçasından tutması sonucu yere düşüp, sürüklenen Merve, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

SAĞ KOLU KIRILDI

Yakınları tarafından Seydişehir Devlet Hastanesi'kaldırılanlan Merve'nin sağ kolunda kırıklar ve vücudunun çeşitli yerlerinde köpeklerin ısırması nedeniyle yaralar oluştuğu belirlendi. Tedavisinin ardından taburcu edilen Merve Ekici, ''Parkta arkadaşlarımla oynuyorduk. Bir anda 7 köpek üzerime saldırdı. Biri paçamdan yakalayarak, beni yere düşürdü ve sürüklemeye başladı. O anda diğerleri de üzerime saldırdı. Etrafta bulunan insanlar gelip, kurtarmasalardı daha büyük yaralanabilirdim. Biz parkta, sokakta korkmadan oynamak istiyoruz'' diye konuştu.

Ölesiye dövülen yaşlı adamın görüntüsü kamerada

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Köpeklerin saldırdığı 12 yaşındaki Merve'nin kolu kırıldı
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