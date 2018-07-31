Köpekten kaçan sürücü otomobille takla attı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Karacadağ istikametine seyir halinde olan N.Y. idaresindeki 06 FYA 61 plakalı otomobil, sürücünün önüne çıkan başıboş köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu kontrolden çıktı. Şarampole yuvarlanarak ters dönen otomobilde bulunan sürücü N.Y. ile S.Ö. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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