Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Köpekten kaçan sürücü otomobille takla attı: 2 yaralı

Köpekten kaçan sürücü otomobille takla attı: 2 yaralı

’nın Kulu ilçesinde köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik sında 2 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018 11:51
Köpekten kaçan sürücü otomobille takla attı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Karacadağ istikametine seyir halinde olan N.Y. idaresindeki 06 FYA 61 plakalı otomobil, sürücünün önüne çıkan başıboş köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu kontrolden çıktı. Şarampole yuvarlanarak ters dönen otomobilde bulunan sürücü N.Y. ile S.Ö. yaralandı. yı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Köpekten kaçan sürücü otomobille takla attı: 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN