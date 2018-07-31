KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 ÖSYM KPSS lisans sınavı sonuçları tarihi belli oldu mu?

22 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans kısmına Genel Kültür Genel Yetenek kısmına 1 milyon 234 bin aday katıldı. Kamu personeli olma hedefiyle sınava giren adaylar ardından aynı gün öğleden sonra ise 440 bin 324 kişinin katıldığı Eğitim bilimleri kısmına katıldılar. Sınav stresini bir nebze de olsun üstünden atan adayların şimdi ise merak ettiği konu KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 ÖSYM KPSS lisans sınavı sonuçları tarihi belli oldu mu? İşte ÖSYM sınav takviminde yer alan KPSS lisans sınav sonucu kesin açıklanma tarihi...