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'de aile arasında

Bozyazı ilçesinde çıkan da rastgele ateş açılması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı. 'in Bozyazı ilçesinde aile arasında çıkan silahlı kavgada rastgele ateş açılması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018 14:37
Mersin'de aile arasında silahlı kavga

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Devrent Yaylası'ndaki bir evde, geçmişten husumetli olan aynı aileye mensup iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.U. yanında bulunan pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Yaralanan 7 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Bozyazı ve Anamur ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan biri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili S.U'nun da arasında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, S.U. ile M.A.U'nun adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Mersin'de aile arasında silahlı kavga
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