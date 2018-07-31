Ölümü yendi adı ‘Umut’ oldu

İSTANBUL
Beykoz'da bir otomobilin ezmesi sonucu ölümün eşiğine gelen sokak köpeği, tedavi sonucu sağlığına kavuşunca kendisine 'Umut' adı verildi. Çavuşbaşı Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, kimliği belirsiz bir sürücünün kullandığı otomobil 1 yaşındaki erkek sokak köpeğine çarparak olay yerinden kaçtı. Vücudu ezilen köpeğin sağ ayakları kırıklar içindeydi ve ağzından da kan geliyordu. Görgü tanıkları, ölmek üzere olan köpeği hemen yakında evi bulunan Köpek Eğitmeni Cihan Akın'a götürerek yardım istedi. Akın da talihsiz köpeği İBB veterinerlerine ulaştırdı. Tedavisi tamamlanan köpeği sahiplenen Akın, "Şu an küçük bir cilt problemi yaşıyor. Onun dışında sağlığı gayet iyi. Adını da ölümü yendiği için 'Umut' koydum" dedi.