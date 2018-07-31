Pendik’te lunapark kazası: 1 ölü

İstanbul
Pendik'te bir alışveriş merkezinde bulunan lunaparkta oyuncak, 19 yaşındaki lunapark çalışanına çarptı. Genç, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay, dün 19.00 sıralarında bir AVM
'de yaşandı. İddiaya göre, lunaparkta çalışan 19 yaşındaki Y.H., 'Roket' adı verilen oyuncağın yanından geçerken bir anda çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Y.H. kurtarılmayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Gencin cenazesi morga kaldırılırken, polisin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.