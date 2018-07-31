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Raylardaki göçmeyi makinistler fark etti

Giriş Tarihi: 31.7.2018
Çorlu'da 25 yolcunun can verdiği, aşırı yağış nedeniyle rayların altının göçmesinden kaynaklı bir benzeri tren kazası, Denizli-İzmir arasındaki demiryolunda makinistlerin dikkati sayesinde önlendi. Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Sarayköy ile Buharkent ilçeleri arasındaki Kızıldere mevkisinde rayların 10 metre uzunluğunda, 70 santim civarında bir boşluk oluştuğunu bildirdi. Bu nedenle Denizli ve Nazilli'den gelen trenler geri döndürüldü. Denizli-İzmir arasındaki tren seferleri de durduruldu.
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Raylardaki göçmeyi makinistler fark etti
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