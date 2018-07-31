Şampiyon ekip 40 yıl sonra buluştu

1978'de Milliyet gazetesinin liseler arası halk oyunları yarışmasında, Adıyaman
Kız Meslek ve Endüstri Meslek liselerinin birleşiminden oluşan Adıyaman Halk Oyunları Ekibi
, Türkiye birincisi oldu.
Ekip, Milli Eğitim Bakanlığı
'nca aynı yıl Polonya'dakAntalya
ararası Altın Balta Halkoyunları Yarışması'na gönderildi, Adıyaman yöresel halkoyunlarıyla çıktığı sahnede dünya birincisi olma başarısını gösterdi. 1981'de ise Finlandiya'da yine uluslararası halk oyunları yarışmalarında bu kez "Adıyaman Halk Eğitim Merkezi
" olarak katılan ekip yine şampiyon oldu. Zamanla ekip kadrosunda değişimler olan takım, 1990'da Çekoslovakya'da, 1997'de ise Bulgaristan'da Balkan ülkeleri halkoyunları yarışmalarında Türkiye'ye birincilik getirdi.
Ülkemize çok sayıda şampiyonluk gururu yaşatan ve "efsane takım" diye tanımlanan ekibin üyeleri, Çağdaş Adıyamanlılar Platformu (ÇADAP) öncülüğünde 40 yıl sonra İstanbul
Ağva'da bir araya geldi.
ABD, İsviçre, Almanya, İngiltere, İzmir, Antalya, KKTC, İstanbul, Ankara ve Adıyaman'daki ekip üyeleri, iki gün boyunca bir otelde hasret giderdi, doyasıya eğlendi, halaylar çekti, Adıyaman'ın tescilli ürünü çiğköfteyi yoğurdu. 1978'deki ekibin eğitmeni olan Zeynel Gürsoy, "İnanılmaz bir duyguydu. O yıllarda ülkemize yaptığımız hizmet müthişti. Şu anda maalesef o kalite, o sevgi yok. Halkoyunlarına ilgi ve sevgi de azaldı" diye konuştu. 2011'de sosyal medyadan birbirlerine ulaştıklarını belirten Gürsoy ise "Efsaneler arasında 40 yıllık bir dostluk var" dedi. ÇADAP Başkan Yardımcısı İrfan Sarı da, "Adıyaman halkoyunlarını ülkemizde ve yurtdışındaki yarışma ve festivallerde aldıkları derecelerle en iyi şekilde tanıtan üstatlardan oluşan ekibi buluşturmaktan büyük onur duyduk. 1978'de kurulan Adıyaman Halkoyunları Derneği (ATHOD) çatısı altında yetişmiş bu değerli hocalarımız her dönem Adıyaman halkoyunlarının kurmayları olmuşlardır" ifadesini kullandı.