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Şampiyon ekip 40 yıl sonra buluştu

1978’den itibaren Avrupa’daki yarışmalarda dünya birincilikleri kazanan Halk Oyunları Ekibi, 40 yıl sonra ’da buluştu. Hasret gideren ekip yine birlikte halay çekti

ERDOĞAN YAPIK
ERDOĞAN YAPIK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018
Şampiyon ekip 40 yıl sonra buluştu
1978'de Milliyet gazetesinin liseler arası halk oyunları yarışmasında, Kız Meslek ve Endüstri Meslek liselerinin birleşiminden oluşan , Türkiye birincisi oldu.
Ekip, 'nca aynı yıl Polonya'dakAntalyaararası Altın Balta Halkoyunları Yarışması'na gönderildi, Adıyaman yöresel halkoyunlarıyla çıktığı sahnede dünya birincisi olma başarısını gösterdi. 1981'de ise Finlandiya'da yine uluslararası halk oyunları yarışmalarında bu kez "Adıyaman " olarak katılan ekip yine şampiyon oldu. Zamanla ekip kadrosunda değişimler olan takım, 1990'da Çekoslovakya'da, 1997'de ise Bulgaristan'da Balkan ülkeleri halkoyunları yarışmalarında Türkiye'ye birincilik getirdi.
Ülkemize çok sayıda şampiyonluk gururu yaşatan ve "efsane takım" diye tanımlanan ekibin üyeleri, Çağdaş Adıyamanlılar Platformu (ÇADAP) öncülüğünde 40 yıl sonra Ağva'da bir araya geldi.
ABD, İsviçre, Almanya, İngiltere, İzmir, Antalya, KKTC, İstanbul, Ankara ve Adıyaman'daki ekip üyeleri, iki gün boyunca bir otelde hasret giderdi, doyasıya eğlendi, halaylar çekti, Adıyaman'ın tescilli ürünü çiğköfteyi yoğurdu. 1978'deki ekibin eğitmeni olan Zeynel Gürsoy, "İnanılmaz bir duyguydu. O yıllarda ülkemize yaptığımız hizmet müthişti. Şu anda maalesef o kalite, o sevgi yok. Halkoyunlarına ilgi ve sevgi de azaldı" diye konuştu. 2011'de sosyal medyadan birbirlerine ulaştıklarını belirten Gürsoy ise "Efsaneler arasında 40 yıllık bir dostluk var" dedi. ÇADAP Başkan Yardımcısı İrfan Sarı da, "Adıyaman halkoyunlarını ülkemizde ve yurtdışındaki yarışma ve festivallerde aldıkları derecelerle en iyi şekilde tanıtan üstatlardan oluşan ekibi buluşturmaktan büyük onur duyduk. 1978'de kurulan Adıyaman Halkoyunları Derneği (ATHOD) çatısı altında yetişmiş bu değerli hocalarımız her dönem Adıyaman halkoyunlarının kurmayları olmuşlardır" ifadesini kullandı.
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Şampiyon ekip 40 yıl sonra buluştu
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