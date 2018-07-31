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Şifalı ot toplamaya giden yaşlı adam ölü bulundu

'da ot toplamak için ayrıldığı evine dönmeyen 90 yaşındaki Mehmet Şimşek sulama kanalında ölü bulundu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018 10:41 Güncelleme Tarihi: 31.7.2018 10:41
Şifalı ot toplamaya giden yaşlı adam ölü bulundu

Merkeze bağlı Çukuralan köyünde dün şifalı ot toplamak için dağlık araziye giden Şimşek'i arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.

İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Müdürlüğü, güvenlik korucularının katılımıyla devam eden çalışmalar sonucu Yazıcı Barajı sulama kanalında Şimşek'e ait ceket, ayakkabı ve çorap bulundu.

Su seviyesinin düşürüldüğü kanalda arama yapan ekipler, Şimşek'in cesedini köyden yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki kanal mazgalına takılmış halde buldu.

Şimşek'in cesedi otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Merkeze bağlı Çukuralan köyünde yaşayan 90 yaşındaki Mehmet Şimşek, şifalı ot toplamak için dün sabah saatlerinde dağlık araziye gitmiş, dönmeyince yakınları durumu jandarma, AFAD ekiplerine bildirmiş, yaşlı adamı bulmak için arama çalışması başlatılmıştı.

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Şifalı ot toplamaya giden yaşlı adam ölü bulundu
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