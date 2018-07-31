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Sivil memur tartıştığı polisin boğazını kesti

TAHİR ÖZÇELİK
TAHİR ÖZÇELİK SABAH SIRRIBERK ARSLAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018
Sivil memur tartıştığı polisin boğazını kesti
'nın Battalgazi ilçesinde karakolda görevli sivil memur, tartıştığı polis memurunu boğazından bıçaklayarak öldürdü. Sivil memur Suat Yaltagil ile yine karakolda görevli polis memuru (45) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Ağız münakaşası ile başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sivil memur Yaltagil yanında taşıdığı bıçak ile polis memuru Şerif Dağ'ı boğazından bıçakladı. Dağ kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken Yaltagil, gözaltına alındı. Yaltagil'in daha önce polis olduğu, 2 yıl önce psikolojik sorunları nedeniyle polislikten geri hizmete alındığı öğrenildi.
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Sivil memur tartıştığı polisin boğazını kesti
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