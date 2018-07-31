Sivil memur tartıştığı polisin boğazını kesti

Malatya
'nın
Battalgazi ilçesinde karakolda görevli sivil memur, tartıştığı polis memurunu boğazından bıçaklayarak öldürdü. Sivil memur Suat Yaltagil ile yine karakolda görevli polis memuru Şerif Dağ
(45) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Ağız münakaşası ile başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sivil memur Yaltagil yanında taşıdığı bıçak ile polis memuru Şerif Dağ'ı boğazından bıçakladı. Dağ kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken Yaltagil, gözaltına alındı. Yaltagil'in daha önce polis olduğu, 2 yıl önce psikolojik sorunları nedeniyle polislikten geri hizmete alındığı öğrenildi.