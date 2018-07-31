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'da trafik kazası

Çerkezköy ilçesinde virajı alamayan otomobil, çocuk parkının korkularına çarptı. 'ın Çerkezköy ilçesinde virajı alamayan otomobil, çocuk parkının korkularına çarparak durabildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018 16:22
Tekirdağ'da trafik kazası

Alınan bilgiye göre, Mahmut Yiğen'in (23) kullandığı 59 PK 183 plakalı otomobil, Gazi Osman Paşa Mahallesi Başarır Sokak üzerinde kontrolden çıkarak çocuk parkının korkuluklarına çarptı. Bu sırada iki çocuğuyla birlikte kaldırımda yürüyen bir kadın, aracın kontrolsüz geldiğini görünce çocuklarını kucağına alarak parkın içine girdi. Kazadan kıl payı kurtulan kadın, sürücü Yiğen'e tepki gösterdi. Şikayetçi olacağını söyleyen kadın, "Sizi gördüm bordo renkli bir otomobille yarışıyordunuz" diyerek tepkisini dile getirdi. Çocuk parkının demir parmaklıklarına çarpan araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden alındı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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Tekirdağ'da trafik kazası
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