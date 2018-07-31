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"Yaşlı köyleri kuracağız"

Dünya Yaşlılık Derneği ve Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı iş birliğiyle sağlık turizmi alanında Türkiye'ye yatırım yapan firmaların da desteği alınarak yaşlıların tedavi ihtiyacını karşılayacak, sosyal hayatlarını devam ettirmelerini sağlayacak "yaşlı köyleri" kurulacak. Dünya Yaşlılık Derneği Başkanı Umut Çınar: "Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek yaşlı köyleri kuracağız. Yaşlı köylerinde bir huzurevi bulunacak. Bu huzurevinin ruhsatlandırılması Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığında olacak". "Büyükşehirlerdeki sitelerin içinde bulunan bir bloğu yaşlılar için yaşam evine dönüştüreceğiz. Bu yaşam evlerinde öncelik, sitelerde yaşayanların yanında kalan yaşlılar olacak"

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018 15:02 Güncelleme Tarihi: 31.7.2018 15:14
Yaşlı köyleri kuracağız

YAŞLILARIN SOSYAL HAYATLARININ DEVAMI SAĞLANACAK...

Dünya Yaşlılık Derneği (DÜYADER) Başkanı Umut Çınar, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirip yaşlı köyleri kuracaklarını belirterek, "Yaşlı köylerinde bir huzurevi bulunacak. Bu huzurevinin ruhsatlandırılması Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığında olacak." dedi. Dünya Yaşlılık Derneği ile Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı iş birliği ve sağlık turizmi alanında yatırım yapmak isteyen firmaların da desteğiyle Türkiye'den ve yurt dışından yaşlıların tedavi ihtiyacını karşılayabilecek, sosyal hayatlarını devam ettirmelerini sağlayacak yaşlı köyleri kurulacak. Çınar, yaptığı açıklamada, yaşlıların iyi şartlarda yaşamlarını sürdürebilmesi için derneğin yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Türkiye'nin yaşlılar için sağlık turizmi yatırımı yapılabilecek konumda bir ülke olduğuna dikkati çeken Çınar, bu alanda yatırım yapacak firmaların da desteğiyle yaşlılar için hayata geçirecekleri çalışmalarda son aşamaya geldiklerini dile getirdi.

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"Yaşlı köyleri kuracağız"
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