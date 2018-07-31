Yüksekova'da gerçeği aratmayan yangın tatbikatı

Hastane personeli,Afet Acil Durum Müdürlüğü(AFAD) ve İtfaiye ekiplerinin katıldığı tatbikatta olası bir yangında diyaliz hastasının tahliyesi gerçekleştirildi.Tatbikatta heyecanlı anlar yaşandı.Senaryo gereği diyalize bağlı bir hasta tahliye edildi.Hastane personeli de çıkan yangına müdahale etti. Yüksekova Devlet Hastanesi Başhekimi Mete Keskin, hastanedeki yangın tatbikatının gerçeği aratmadığını belirterek,"Ekiplerin emeği ile başarılı bir tatbikat oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Her yıl yapılması zorunlu olan bir tatbikattı. Çok başarılı bir tatbikat oldu.Tatbikatta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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