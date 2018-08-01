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2 bin 400 yıl önce yapılan '' görenleri büyülüyor

'in Erdemli ilçesi Kızkalesi Mahallesi'ne bağlı Şeytan Deresi Vadisi'nde yar alan '', bölgeyi ziyaret edenleri tarih kokan bir yolculuğa çıkarıyor. İslamiyet Öncesi (İ.Ö.) 3. yüzyıl ile İslamiyet sonrası (İ.S.) 2. yüzyıl arasında yapılan 11 'Adam Kaya', ulaşımı zor olan bir vadi yamacında ziyaretçilerini bekliyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018 11:59
2 bin 400 yıl önce yapılan 'Adam Kayalar' görenleri büyülüyor

İ.Ö. 3. yüzyıl ile İ.S. 2. yüzyıl arasındaki dönemde yapıldığı tahmin edilen '', Erdemli'nin Kızkalesi Mahallesi'ne yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Şeytan Deresi Vadisi'nde yer alıyor. Adam Kayalar adıyla bilinen ve büyük kabartmalardan oluşan arkeolojik kalıntı, 'in en önem taşıyan yerlerinden biri. Binlerce yıldır gizemini koruyan Adam Kayalar, bölgeyi ziyaret edenleri tarih kokan bir yolculuğa çıkarıyor. 500 yılda işlendiği tahmin edilen kabartmalar ulaşımı zor olan bir vadi yamacında ziyaretçilerini bekliyor. 9 niş içerisinde 4 kadın, 11 erkek,2 çocuk, 1 dağ keçisi ve Roma kartalı figürleri bulunuyor.

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2 bin 400 yıl önce yapılan 'Adam Kayalar' görenleri büyülüyor
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