Lise KPSS geç başvuruları başladı! - 2018 KPSS ortaöğretim geç başvuru işlemleri ve ücreti

Devlet memuru olabilmenin hayalini kuran ortaöğretim (lise) mezunu bireylerin gireceği KPSS ortaöğretim sınavı için artık geri sayım başladı. ÖSYM'nin belirlediği 3-19 Temmuz tarihleri arasında sınava başvuru yapamayan adaylar, geç başvuru tarihleri arasında başvurularını yapabilir. İşte, 2018 KPSS lise geç başvuru tarihi...

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NE KADAR?

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takviminde yer alan bilgilere göre; 2018-KPSS Ortaöğretim sınavı geç başvuruları 01.08.2018 tarihinde saat 23.59'a kadar yapılabilecek. Geç başvurucu ücreti ise 90 TL olarak belirlendi.

Geç başvuru yapacak adayların sınav ücretini aynı gün ödemesi gerekiyor.

Sınav ücreti, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında eİŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı/oturum bilgilerini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

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LİSE KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamuya bağlı kurumlarda devlet memuru olarak çalışabilme hayali kuran yüz binlerce ortaöğretim (lise) mezunu vatandaşın başvuru yaptığı ortaöğretim KPSS sınavı, 7 Ekim 2018 tarihinde yapılacak.

Sınavının sonuçları ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.