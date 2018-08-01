Babasının arabasını alıp kaçtı, ormanda kayboldu

Olay dün gece Gemlik'in Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. 22 yaşındaki M.C, babasına ait arabanın yedek anahtarını alıp kaçtı. Bu esnada Karacabey Boğazköy'de longoz ormanlarına doğru giderken başka bir arabayla çarpışan M.C, diğer arabanın sahibinin tokat atması üzerine korkarak ormana doğru ilerledi. Burada kaybolan genç, yalın ayak inekleri takip ederek ana yola çıkmayı başardı.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ!

M.C'nin ailesi oğullarının kaybolduğunu anlayıp jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine JAK, AFAD, UMKE, NAK ve UHADER ekipleri sevk edildi. Hem havadan dronla, hem de karadan yapılan aramalar sonucu, vatandaşlardan birinin yolda bitkin halde M.C'yi gördüğünü belirtmesi üzerine ekipler o bölgeye yoğunlaştı. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yapılan ilk tedavisinin ardından genci UMKE'ye ait ambulansla hastaneye kaldırdı. Dün geceden beri perişan olan gencin sağ salim bulunması üzerine ailesi derin bir nefes aldı. Öte yandan kullanılamaz haldeki aracın çekiciyle kaldırılacağı öğrenildi.