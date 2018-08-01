Bilecik'te traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

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Alınan bilgilere göre, Bilecik'ten Başköy istikametine gitmekte olan Rıfat Efe (37) idaresindeki 11 EN 902 plakalı otomobil, Bilecik Merkeze bağlı Kızıldamlar köyünden gelen Ali Köse yönetimindeki 11 EF 329 plakalı traktör ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Rıfat Efe ve traktörde yolcu olarak bulunan Berkay Fındık (25) yaralanırken, traktör sürücüsü Ali Köse traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Ali Köse'nin cenazesi, olay yerine gelen Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılırken, yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.