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'da boğulan gencin cesedine ulaşıldı

'nın Mudanya ilçesinde dün akşam saatlerinde denize giren gencin cesedine ulaşıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018 09:58
Bursa'da boğulan gencin cesedine ulaşıldı

Olay, dün akşam saatlerinde Eğerce Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, (16) isimli bir genç akşam saatlerinde denize girdi. Bir süre sonra Şimşek'in gözden kaybolmasının ardından vatandaşlar ekiplerden yardım istedi. Mudanya ekibi, akşam saatlerindeki zorlu hava şartlarında dolayı yaptığı aramada Şimşek'e ulaşamadı. Sabah saatlerinde yeniden denizde arama başlatan ekipler, Şimşek'in cansız bedenine ulaştı. Jandarmanın boğulma olayıyla ilgili tahkikatı sürüyor.

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Bursa'da boğulan gencin cesedine ulaşıldı
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