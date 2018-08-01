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Büyükçekmece sahilinden denize açılan vatandaş kayboldu

Büyükçekmece Albatros Sahili’nde sabah saatlerine denize açılan bir vatandaş bir süre sonra gözlerden kayboldu. Vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018 16:56 Güncelleme Tarihi: 1.8.2018 17:03
Büyükçekmece sahilinden denize açılan vatandaş kayboldu
Büyükçekmece Albatros Sahili'nde bir kişi denize girdikten sonra kayboldu. Sabah 10.30 sularında yaşanan olayda kimliği belirsiz 40 yaşlarında olduğu ifade edilen bir kişi ayaklarına paletleri taktıktan sonra denizde açılmaya başladı. Onu kıyıdan takip eden bazı vatandaşlar bir süre sonra kimliği belirsiz vatandaşın geri geri yüzmeye çalıştığını gördü. O esnada gözlerden kaybolan vatandaş için polise haber verildi.

Polisin olay yerine gelmesinin ardından Sahil Güvenlik ve Büyükçekmece Belediyesi Can Kurtaran ekipleri arama çalışmalarına başladı. Polis ekipleri de sahile bırakılan kıyafetlerde kimlik bulamadı. Sahil Güvenliğe bağlı dalgıçların da katıldığı aramalarda kaybolduğu düşünülen vatandaşa henüz ulaşılamadı. Arama çalışmaları devam ediyor.

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Kaybolan vatandaşla denize girmeden önce sohbet ettiğini ifade eden Recep Erçayan denizde yüzen vatandaşı uzun süre takip ettiğini ifade ederek, "Sabah 10.30 sıralarıydı, geldi ağacın dibine elbiselerini bıraktı. Üzerinde kapri vardı biraz sohbet ettik. Paletlerini taktı ondan sonra açıldı gitti. Ben uzun süre izledim. Daha sonra ilerde geri geri yüzmeye başladı. Ellerini kaldırıyordu, birden bire kayboldu. Burada bir arkadaş polise haber verdi. Polis cebine baktı kimliği de yoktu. Sadece
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Büyükçekmece sahilinden denize açılan vatandaş kayboldu
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