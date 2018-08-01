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den şoke eden itiraf...

’da lik yapan bir kadın, günde birkaç saat çalışarak ne kadar kazandığını söyledi. Kazancını duyanlar inanamadı. İşte ayrıntılar...

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018 11:13 Güncelleme Tarihi: 1.8.2018 11:15
Dilenciden şoke eden itiraf...

'nın en yoğun alanlarından birinde lik yapan yaşlı bir kadının vatandaşlarla sohbeti telefonla kayıt altına alındı. Dilenci kadının yanına yaklaşan vatandaş, telefonunun kamerasıyla kayda girerek, "Teyze Ramazan ayında günlük ne kadar kazanıyorsun? Kaç saat çalışıyorsun?" sorularını sordu.

"ÖĞLENE KADAR ÇALIŞIYORUM VE LİRA GÖTÜRÜYORUM"

Yaşlı dilenci ise bu sorulara memnuniyetsiz şekilde cevap verdi. Dilenci, "Günlük öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum" dedi. Telefonunun kamerasıyla o anları kaydeden vatandaş, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

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Dilenciden şoke eden itiraf...
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