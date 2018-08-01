Foça'da bisiklet ve motosiklet hırsızlığına 5 tutuklama

Geçen 26 Temmuz'da, Atatürk Mahallesi'ndeki çeşitli adreslerden 6 motosiklet ve 1 bisiklet çalındı. Gelen şikayetler üzerine harekete Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgede çalışma başlatan polis, aynı gün şüphelilerden 2'sini motosiklet çalmak isterken, diğer 3'ünü de çalıntı 6 motosiklet ve 1 bisikleti yükledikleri kamyonette suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler M.S. (16), C.Ç (17), C.A. (19), E.K.(19) ve V.K.'nin (20) komşu Menemen ilçesinden gelerek hırsızlıkları yaptıkları belirlendi. Polisteki, işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen 5 şüpheli tutuklandı.

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