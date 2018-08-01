Hortumun çatıları uçurma anı güvenlik kamerasında

Alınan bilgiye göre, Hüyük ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar ile hortum, evlere ve tarım arazilerine zarar verdi, ağaçlar yerinden söküldü.

Bazı evlerin çatılarını uçuran hortum nedeniyle bir evde yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Hortumun çatıları uçurma anı, mahalledeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, rüzgarın hızla şiddetini artırması, çatıların uçması görülüyor. Görüntülerin son kısmında ise elektriklerin kesilmesi nedeniyle kamera kapanıyor.