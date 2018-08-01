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un çatıları uçurma anı güvenlik kamerasında

'nın Hüyük ilçesinde nedeniyle bazı evlerin çatılarının uçma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018 11:52 Güncelleme Tarihi: 1.8.2018 11:59
Hortumun çatıları uçurma anı güvenlik kamerasında

Alınan bilgiye göre, Hüyük ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar ile , evlere ve tarım arazilerine zarar verdi, ağaçlar yerinden söküldü.

Bazı evlerin çatılarını uçuran hortum nedeniyle bir evde yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Hortumun çatıları uçurma anı, mahalledeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, rüzgarın hızla şiddetini artırması, çatıların uçması görülüyor. Görüntülerin son kısmında ise elektriklerin kesilmesi nedeniyle kamera kapanıyor.

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Hortumun çatıları uçurma anı güvenlik kamerasında
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