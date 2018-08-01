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'da taksi sürücüsünün korkutan görüntüsü!

'nda kullandığı iddia edilen bir taksicinin ayakta durmakta zorlandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018 10:31 Güncelleme Tarihi: 1.8.2018 10:41
İstanbul'da taksi sürücüsünün korkutan görüntüsü!

Olay, geçtiğimiz hafta 'da meydana geldi. kullandığı iddia edilen bir taksici, aracını yol kenarına park etti. Ayakta durmakta zorlanan kişinin yanına bir meslektaşı gitti. Sürücünün bu halini diğer taksici telefonun kamerasıyla kaydetti. Taksicinin aracına binen bir yolcu tarafından verilen sigarayı içtikten sonra bu hale geldiğini savunduğu iddia edildi.

Taksi sürücüsünün korkutan görüntüsü kamerada!

DURAKTAN ATILDI, ARACI ELİNDEN ALINDI

Çalıştığı aracın kiralık olduğu öğrenilen sürücünün, hem çalıştığı duraktan atıldığı hem de kiralık olan aracının araç sahibi tarafından elinden alındığı öğrenildi.

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İstanbul'da taksi sürücüsünün korkutan görüntüsü!
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