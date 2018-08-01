Kağıthane'de korkunç cinayet!

Kağıthane'de fırıncı Hakkı Şahin'i silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, önceki gün akşam saatlerinde Gürsel Mahallesi Alaybey Sokak'taki bir fırında, mahalle sakini ile fırıncı arasında çıkan tartışmada bir kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma başlattı.

CİNAYET SEBEBİ: BACADAN ÇIKAN DUMAN!

Fırıncı Hakkı Şahin'i tabancaya vurarak öldürdüğü iddiasıyla şüpheli Metin Ö. gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde, "Fırının arkasındaki sokakta ikamet ediyorum. Fırının bacasından çıkan duman çok rahatsız ediyordu. Fırıncıyı uyarmaya gittiğimde bana küfür etti. Ben de ayrıldığım fırına silahımı alıp tekrar geldim. Tartışma tekrar başlayınca, yanımdaki silahla ateş edip, kaçtım." dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen şüpheli Metin Ö. tutuklandı.