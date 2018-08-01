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Giriş Tarihi: 1.8.2018
Kapalıçarşı Moskova’da
Rusya'nın başkenti 'da bulunan Krasnaya Presnya Parkı'nda, bu yıl 10 -12 Ağustos arasında 2. Türkiye Festivali düzenlenecek. Kısa bir süre için minyatür bir Türkiye haline getirilecek parkta, ülkenin önemli mimari eserleri, büyüleyici turistik yerleri, eşsiz el sanatları, gelenekleri ve sanatı sergilenecek. Türk mutfağı üzerinde uzmanlaşmış restoranlar geleneksel yemekler, Türk tatlıları ve içeceklerini sunacak. En iyi Türk ve Rus aşçılar mutfak okulunda, popüler yemekleri pişirmenin sırlarını öğretecek. Festivalin ana caddesinde baş döndürücü kokularıyla ve doğu dünyasının büyüleyici parlak renkleriyle bezenmiş "" yer alacak. Festivalin önemli etkinliklerinden biri de katılımcılara oyun formatında Türkiye'yi daha iyi tanımasına ve maksimum sayıda festival mekânını ziyaret etme imkânı verecek Mega Quest etkinliği olacak.
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Kapalıçarşı Moskova’da
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