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Karakol katili şizofren çıktı

Polis memuru Şerif Dağ’ı boğazını keserek öldüren sivil memur Suat Yaltagül’ün şizofreni hastası olduğu belirlendi

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN TAHİR ÖZÇELİK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018
Karakol katili şizofren çıktı
Battalgazi Polis Merkezi Amirliği'nde önceki gün çıkan kavgada 2 polis memurunu yaralayan ve polis memuru Şerif Dağ'ı (45) boğazını keserek öldüren sivil memur Suat Yaltagül'ün (33) ileri derecede şizofreni hastası olduğu ortaya çıktı. 9 yıldır şizofreni tedavisi gördüğü belirlenen Yaltagül'ün ilaç kullandığı, raporunu yenilemek için en son 14 Mayıs'ta gittiği Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan muayenesinde hastalığının arttığı belirlendi. Yaltagül'ün şizofreni hastalığının arttığını belirleyen ruh sağlığı ve hastalıkları bölümü doktorları, zanlının günlük kullandığı ilacın dozunu iki katına çıkardı. Yaltagül'ün polis memuru olarak İstanbul'da görev yaparken 9 yıl önce heyet raporuyla silahına el konulduğu ve polislik mesleğinden genel idari hizmetlerde sivil memur statüsüne geçirildiği ortaya çıktı. Evli ve 2 çocuk babası Yaltagül'e "Silah taşıması sakıncalı" raporu verildiği ve silahına el konulduğu öğrenildi.
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Karakol katili şizofren çıktı
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