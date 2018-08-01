Kazada ağır yaralandı, ‘Hastanede Eğitim Projesi’ ile LGS’yi kazandı

Şanlıurfa
'da geçen yıl temmuz ayında geçirdiği trafik kazasında annesi ile kuzenini kaybeden, kendisi de ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede eğitimine devam ederek fen lisesini kazanan 14 yaşındaki Seren Esmer duygularını SABAH'a anlattı. Genç kız Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 7 ay boyunca fizik tedavi, nöroloji ve plastik cerrahi bölümlerinde tedavi gördü. Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından Seren'in eğitiminin aksamaması için 'Hastanede Eğitim Projesi' kapsamında hastaneye öğretmen gönderildi. Görevlendirilen 6 öğretmen Seren'e ders verdi. Daha sonra Seren taburcu oldu ve evine gelen öğretmenlerden eğitim almaya devam etti. Genç kız hem hastanede hem de evinde aldığı eğitimin ardından tekerlekli sandalye ile girdiği LGS'den 407 puan alarak birinci tercihi olan Adıyaman Fen Lisesi'ne yerleşti. Seren Esmer'in "Okuyup ülkeme hizmet etmek, devletime olan minnet borcumu ödemek istiyorum. Ben azmettim ama devlet baba da benim elimden tuttu. Devlet başarıya giden yolumu açtı" dedi.