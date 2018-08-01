Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kazada ağır yaralandı, ‘Hastanede Eğitim Projesi’ ile LGS’yi kazandı

Kazada ağır yaralandı, ‘Hastanede Eğitim Projesi’ ile LGS’yi kazandı

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN METİN HARIKÇI Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018
Kazada ağır yaralandı, ‘Hastanede Eğitim Projesi’ ile LGS’yi kazandı
'da geçen yıl temmuz ayında geçirdiği trafik kazasında annesi ile kuzenini kaybeden, kendisi de ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede eğitimine devam ederek fen lisesini kazanan 14 yaşındaki Seren Esmer duygularını SABAH'a anlattı. Genç kız Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 7 ay boyunca fizik tedavi, nöroloji ve plastik cerrahi bölümlerinde tedavi gördü. Müdürlüğü tarafından Seren'in eğitiminin aksamaması için 'Hastanede Eğitim Projesi' kapsamında hastaneye öğretmen gönderildi. Görevlendirilen 6 öğretmen Seren'e ders verdi. Daha sonra Seren taburcu oldu ve evine gelen öğretmenlerden eğitim almaya devam etti. Genç kız hem hastanede hem de evinde aldığı eğitimin ardından tekerlekli sandalye ile girdiği LGS'den 407 puan alarak birinci tercihi olan Adıyaman Fen Lisesi'ne yerleşti. Seren Esmer'in "Okuyup ülkeme hizmet etmek, devletime olan minnet borcumu ödemek istiyorum. Ben azmettim ama devlet baba da benim elimden tuttu. Devlet başarıya giden yolumu açtı" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kazada ağır yaralandı, ‘Hastanede Eğitim Projesi’ ile LGS’yi kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN