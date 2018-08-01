Kazı ekibinin maskotu yavru baykuşlar

Antalya
'da insanlık tarihinin başlangıcından bugüne izler taşıyan Karain Mağarası'nda 2018 sezonu için kazı çalışmalarına başlayan ekip, baykuş sürpriziyle karşılaştı. Kazı çalışmaları için kurulan iskeleye konan mavi gözlü iki baykuş yavrusu, kazı ekibinin ve ziyaretçilerin maskotu haline geldi. Kazı Başkanı Prof. Dr. Harun Taşkıran, "Kazı yaptığımız alana kadar geldiler. İskelenin altındaki demirlerde duruyorlar, gün boyu buradalar. Baykuşlar iskelenin neresindeyse rahatsız olmasınlar diye o bölümde o gün çalışmıyoruz, rahatsız olmamaları için özen gösteriyoruz" dedi.