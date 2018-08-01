Kurban Bayramı tatil süresi belli oldu! - Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 9 gün mü?

Her yıl en çok merak edilen konulardan biri olan Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı sorusu merakla aratılmaya devam ediyor. Kurban Bayramı 9 gün mü olacak sorusu en çok merak edilenler listesinde ilk sıradaydı. Bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündeme dair yapılan açıklamalarda açıklık getirdi. Özellikle kurbanını memlekette kesmek isteyen binlerce kişinin gözü gelecek bu haberdeydi. Çalışanların Kurban Bayramı tatilini yüksek ihtimalle 9 gün yapması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinde yer alan dini günler takvimine göre Kurban Bayramı'nın;

-1. günü 21 Ağustos Salı 2018,

-2. günü 22 Ağustos Çarşamba 2018,

-3. günü 23 Ağustos Perşembe 2018,

-4. günü 24 Ağustos Cuma 2018, olarak belirlenmiştir.