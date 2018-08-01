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tatil süresi belli oldu! - Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 9 gün mü?

Bakanlar Kurulu sonrası yapılan açıklamanın ardından süresi ile ilgili açıklama yapıldı. Kurban Bayramı 2018 tatil süresi belli oldu! Kurban Bayramı kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak? Kurban Bayramı ne zaman başlayacak? gibi soruları aratan vatandaşların merak ettiği tüm bu soruların cevapları geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tüm bu soruların cevaplarını verdi. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 1.8.2018 07:48
Kurban Bayramı tatil süresi belli oldu! - Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 9 gün mü?

Her yıl en çok merak edilen konulardan biri olan tatilinin kaç gün olacağı sorusu merakla aratılmaya devam ediyor. Kurban Bayramı 9 gün mü olacak sorusu en çok merak edilenler listesinde ilk sıradaydı. Bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündeme dair yapılan açıklamalarda açıklık getirdi. Özellikle kurbanını memlekette kesmek isteyen binlerce kişinin gözü gelecek bu haberdeydi. Çalışanların Kurban Bayramı tatilini yüksek ihtimalle 9 gün yapması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinde yer alan dini günler takvimine göre Kurban Bayramı'nın;

-1. günü Salı 2018,

-2. günü 22 Ağustos Çarşamba 2018,

-3. günü 23 Ağustos Perşembe 2018,

-4. günü 24 Ağustos Cuma 2018, olarak belirlenmiştir.

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Kurban Bayramı tatil süresi belli oldu! - Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 9 gün mü?
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