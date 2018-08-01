Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı haberi! İstanbul ve Ankara hava durumu...

Son dakika haberi... Meteoroloji'den Ağustos'un ilk günü için ardı ardına uyarılar gelmeye devam ediyor. Temmuz ayında sıcak ve yağmurlu olarak geçti. Temmuz ayının ardından tüm vatandaşların merak ettiği konuların başında Ağustos ayında havalar nasıl olacak? sorusu geliyor. Konuyla ilgili araştırmalarını sürdüren vatandaşlar için Meteoroloji'den gelen hava durumu bilgilerini düzenledik. İşte 5 günlük hava durumu tahminleri...

İŞTE ÜLKE GENELİNDE HAVA DURUMU

Ağustos ayının ilk günü Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgar kuzeyli ve kuvvetli bir şekilde esiyor. İç Ege'de gerçekleşen sağanaklar ve su baskınları yapılabilir. Akdeniz ve İç Anadolu'da ise hava parçalı bulutlu. Sıcaklık Akdeniz'de 34-35 derecelerde. Perşembe ve cuma günü sıcaklık yükselecek, nem biraz azalacak. Karadeniz Bölgesinde yerel yağışlar bekleniyor. Yağış perşembe günü kuvvetlenecek. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde de su baskınlarına ve yıldırımlara dikkat! Gök gürültülü sağanak yağışlar birkaç gün sürecek. Bölgenin güneyi ve Güneydoğu'da bol bol güneş var.