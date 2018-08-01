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’ta 3 kişi hırsızlıktan tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak 10 ayrı hırsızlık suçundan adli mercilerce sevk edilen 3 şahıs tutuklandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018 14:52
Muş’ta 3 kişi hırsızlıktan tutuklandı

Konuyla ilgili Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezinde Temmuz ayında kapı göbekleri sökülerek 9 eve girildiği ve toplam 24 bin 900 lira değerinde ziynet eşyası, 5 bin lira değerinde bir dizüstü bilgisayar, bir adet pasaport ve bir iş yerinden de 100 bin lira değerinde kablo çalındığı belirtildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda iki kişi ile yaşı küçük bir şahıs yakalanmıştır. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada kapı kilit göbeklerini sökmek için kullandıkları bir adet kurbağacık ve 3 adet tornavida ele geçirilmiştir. 3 şahıs, 10 ayrı hırsızlık suçundan sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanmıştır" denildi.

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Muş’ta 3 kişi hırsızlıktan tutuklandı
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