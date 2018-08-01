Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Ölen kardeşinin adını vermişlerdi, oda aynı yaşta öldü

Ölen kardeşinin adını vermişlerdi, oda aynı yaşta öldü

’da dedesinin kullandığı traktörden düşerek altında kalan 5 yaşındaki çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Küçük Zafer’in ismini taşıdığı ağabeyinin de aynı yaşta boğularak öldüğü bildirildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018 19:23 Güncelleme Tarihi: 1.8.2018 02:08
Ölen kardeşinin adını vermişlerdi, oda aynı yaşta öldü

Olay, 'nın Turgutlu ilçesi 'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Zafer T. isimli çocuk dedesi M.T.'nin kullandığı seyir halindeki traktörden düştü. Traktörün arka tekerleğinin üzerinden geçtiği iddia edilen talihsiz çocuk özel araçla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan minik Zafer yaşamını yitirdi. Traktörün altında kalarak yaşamını yitiren 5 yaşındaki Zafer T. isimli çocuğun ağabeyinin de 2013 yılı Nisan ayında Güney Mahallesi'nde bir kuyuya düştüğü ve boğularak yaşamını yitirdiği bildirildi.
Talihsiz çocuğun ağabeyinin ölümünden hemen sonra dünyaya geldiği ve ismini de göremediği ağabeyinden aldığı öğrenildi. Minik Zafer'in ağabeyinin de 5 yaşında yaşamını yitirdiği belirtildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken 54 yaşındaki dede M.T. gözaltına alındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ölen kardeşinin adını vermişlerdi, oda aynı yaşta öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN