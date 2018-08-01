Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Otomobil çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Otomobil çarpan motosikletin sürücüsü öldü

'in Kınık ilçesinde, arkadan gelen otomobilin çarptığı motosikletin kasksız sürücüsü (54), hayatını kaybetti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018 15:27
Otomobil çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Kaza, bugün saat 07.30 sıralarında, Bergama- Soma Karayolu 19'uncu kilometre Kınık Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Kırlar Mevkisi'ndeki arazisinde ekili salçalık biber ürününü kontrol eden evli ve 3 çocuk babası , daha sonra ilçe merkezindeki Fatih Mahallesi'nde bulunan evine dönmek üzere 35 BR 976 plakalı motosikletiyle yola koyuldu.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Çimen'in yönetimindeki motosiklete, arkasından gelen Melih K.'nın (22) yönetimindeki 35 VUA 65 otomobil çarptı. Otomobil sürücüsünün ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Birol Çimen'in öldüğü belirlendi. Çimen'in cenazesi, Adli Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Melih K. gözaltına alındı. Melih K.'nın, 'nın Soma ilçesinde hastanede yatan babasının yanında refakatçı kaldığı, Bergama'daki işyerine gittiği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobil çarpan motosikletin sürücüsü öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN