Rize'deki heyelan ihbarı asılsız çıktı!

Rize'de öğle saatlerinden sonra etkisini gösteren şiddetli yağış sonrası Çamlıhemşin ilçesindeki Palovit Şelalesi mevkiinde heyelan meydana geldi. Heyelanda 3 kişinin mahsur kaldığı ihbarını alan jandarma ve AFAD ekipleri bölgeye gönderildi.

HEYELANA YAKALANAN YOK

Yapılan çalışmada mahsur kalan kimsenin olmadığı belirlenirken, bölgeye motosikletleriyle çıktığı öğrenilen 3 kişinin heyelana yakalanmadan yollarına devam ettikleri belirtildi.



Öte yandan, heyelan sonrası trafiğe kapanan yolun tekrar ulaşıma açılabilmesi için çalışmalara başlandı.