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'deki heyelan ihbarı asılsız çıktı!

’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Palovit Şelalesi mevkiinde şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi. Heyelanda 3 motosikletlinin mahsur kaldığı bilgisi alan jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yapılan incelemede ihbarın asılsız çıktığı anlaşıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018 16:31 Güncelleme Tarihi: 1.8.2018 16:33
Rize'deki heyelan ihbarı asılsız çıktı!

'de öğle saatlerinden sonra etkisini gösteren şiddetli yağış sonrası Çamlıhemşin ilçesindeki Palovit Şelalesi mevkiinde heyelan meydana geldi. Heyelanda 3 kişinin mahsur kaldığı ihbarını alan jandarma ve AFAD ekipleri bölgeye gönderildi.

HEYELANA YAKALANAN YOK

Yapılan çalışmada mahsur kalan kimsenin olmadığı belirlenirken, bölgeye motosikletleriyle çıktığı öğrenilen 3 kişinin heyelana yakalanmadan yollarına devam ettikleri belirtildi.

Öte yandan, heyelan sonrası trafiğe kapanan yolun tekrar ulaşıma açılabilmesi için çalışmalara başlandı.

Hastane önünde yürek burkan görüntü

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Rize'deki heyelan ihbarı asılsız çıktı!
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