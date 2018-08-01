Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

Kazada, otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Gamra Hussein Khalaf, Mustafa Maher, Amene Maher ve Amani Maher ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesikaldırılanlan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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