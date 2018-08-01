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'da sı: 5 yaralı

'nın Birecik ilçesinde meydana gelen sında yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı.? Abdulkareem Sulaiman idaresindeki 25969 yabancı plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 90. kilometresinde Ömer Kırat yönetimindeki 06 DJ 8910 plakalı tırla çarpıştı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018 16:01
Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

da, otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Gamra Hussein Khalaf, Mustafa Maher, Amene Maher ve Amani Maher ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesikaldırılanlan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı
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