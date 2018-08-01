Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı.? Abdulkareem Sulaiman idaresindeki 25969 yabancı plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 90. kilometresinde Ömer Kırat yönetimindeki 06 DJ 8910 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Gamra Hussein Khalaf, Mustafa Maher, Amene Maher ve Amani Maher ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesikaldırılanlan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.