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Şarampole devrilen traktördeki amca yeğen öldü

'ün Eflani ilçesinde, otomobile yol verirken, kontrolden çıkan traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü  (62) ile yeğeni (41) yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018 17:47
Şarampole devrilen traktördeki amca yeğen öldü

Kaza, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Bakırcılar köyünde meydana geldi. Saman almaya giden (62), yönetimindeki 78 AN 215 plakalı traktörle karşı yönden gelen otomobile yol vermek istedi. Bu sırada Gülabi'nin kontrolünden çıkan traktör, yaklaşık 5 metreden şarampole devrildi. Kazada sürücü Mustafa Gülabi ile yanındaki yeğeni , devrilen traktörün altında kaldı. Römorkta bulunan Mustafa Gülabi'nin eşi Bahriye Gülabi ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Mustafa Gülabi ile yeğeni Ramazan Gülabi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

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Şarampole devrilen traktördeki amca yeğen öldü
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