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Son Dakika: Aynı i onlarca kişi satın alınca 50 trilyonluk ortaya çıktı

Son dakika haberi... 'ın Kırıkhan ilçesinde aynı lerin onlarca kişiye satıldığını iddia eden 80 kişi emniyete giderek şikayetçi oldu. Dolandırıcılık olayında 50 milyon liralık yapıldığı ortaya çıktı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018 13:37
Son Dakika: Aynı otomobili onlarca kişi satın alınca 50 trilyonluk vurgun ortaya çıktı

Son dakika haberi... 'ın Kırıkhan ilçesinde aynı lerin onlarca kişiye satıldığını iddia eden 80 kişi emniyete giderek şikayetçi oldu. Dolandırıcılık olayında 50 milyon liralık yapıldığı ortaya çıktı.

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Son Dakika: Aynı otomobili onlarca kişi satın alınca 50 trilyonluk vurgun ortaya çıktı
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