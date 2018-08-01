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Son Dakika: Aynı otomobili onlarca kişi satın alınca 50 trilyonluk vurgun ortaya çıktı
Son Dakika: Aynı otomobili onlarca kişi satın alınca 50 trilyonluk vurgun ortaya çıktı
Son dakika haberi... Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde aynı otomobillerin onlarca kişiye satıldığını iddia eden 80 kişi emniyete giderek şikayetçi oldu. Dolandırıcılık olayında 50 milyon liralık vurgun yapıldığı ortaya çıktı.
Son dakika haberi... Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde aynı otomobillerin onlarca kişiye satıldığını iddia eden 80 kişi emniyete giderek şikayetçi oldu. Dolandırıcılık olayında 50 milyon liralık vurgun yapıldığı ortaya çıktı.