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'nda "laf atma" kavgası

'nda kaldırımda yürüyen kadınlara sözlü tacizde bulundukları öne sürülen yabancı uyruklu kişilerle bir grup arasında tekme, tokat kavga çıktı. O anlar amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018 09:44 Güncelleme Tarihi: 1.8.2018 09:55
Zeytinburnu'nda laf atma kavgası

Olay geçtiğimiz gün , Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 3 kişi sokakta yürüyen iki kadına sözlü tacizde bulundu. Kadınlar buradan hızla uzaklaşırken, çevrede bulunan kişiler yaşananlara tepki gösterdi.

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TEKME TOKAT BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Bir süre sonra iki grup arasında kavga çıktı. Tekme, tokat birbirine girenler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; iki grubun tekmeli,yumruklu kavga ediyor. Sözlü tacizde bulundukları iddia edilen 3 kişi buradan koşarak, ayrılıyor.

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Zeytinburnu'nda "laf atma" kavgası
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