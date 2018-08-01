Zeytinburnu'nda "laf atma" kavgası

Olay geçtiğimiz gün Zeytinburnu, Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 3 kişi sokakta yürüyen iki kadına sözlü tacizde bulundu. Kadınlar buradan hızla uzaklaşırken, çevrede bulunan kişiler yaşananlara tepki gösterdi.

İstanbul'da laf atma kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu

TEKME TOKAT BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Bir süre sonra iki grup arasında kavga çıktı. Tekme, tokat birbirine girenler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; iki grubun tekmeli,yumruklu kavga ediyor. Sözlü tacizde bulundukları iddia edilen 3 kişi buradan koşarak, ayrılıyor.