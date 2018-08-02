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Bankaya kuzu ile girdi, gören şaştı kaldı!

'nın Ereğli ilçesinde Müessire Saygılı, yaralı halde bulup sahip çıktıkları kuzu ile bankaya gelip işlem yaptırdı. Çevreyi kirletmemesi için çocuk bezi bağlı olan kuzu ise görenlerin ilgi odağı oldu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018 14:18 Güncelleme Tarihi: 2.8.2018 04:25
Bankaya kuzu ile girdi, gören şaştı kaldı!

Ereğli'de oturan Mehmet Saygılı, Göztepe mevkiinde yürüyüş yaptığı sırada kanlı ve yaralı halde kuzu buldu. Çevrede araştırma yapmasına rağmen sahibini bulamayan Saygılı, kuzuyu eve getirdi. Ardında da kuzunun tedavisini yaptırıp, beslemeye başladı.

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Bankaya kuzu ile girdi, gören şaştı kaldı!
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