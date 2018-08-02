Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Beşiktaş'ta bir yol çökmesi daha

'ta bir yol çökmesi daha

Dolmabahçe'de geçtiğimiz hafta bir yol çekmesi meydana gelmişti. Aynı olayın benzeri bu kez Akatlar'da yaşandı. çökme oluşan yerde önlemler aldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018 23:39
Beşiktaş'ta bir yol çökmesi daha

Dolmabahçe'de geçen hafta meydana gelen yol çökmesi olayının benzeri akşam saatlerinde Prof. Dr. Caddesi'nde yaşandı. Akatlar Mahallesi Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu Caddesi ile Zeytinoğlu Caddesi'nin birleştiği kavşakta akşam saatlerinde çökme meydana geldi. Sürücülerin bildirilmesi üzerine olay yerine belediye i sevk edildi. Ekipler, çökmenin oluştuğu kavşakta güvenlik önlemi aldı. Ekipler, yoldaki çöken alanın etrafını bariyerle çevirdi. Yoldaki çöken bölümün sabah saatlerinde onarılacağı öğrenildi. Öte yandan, geçen hafta da Beşiktaş Dolmabahçe'de benzer şekilde yol çökmesi olayı yaşanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta bir yol çökmesi daha
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN