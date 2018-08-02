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Bornoz şakası yapan youtuber, sert kayaya çarptı

’da 100 bin takipçisi olan sosyal medya kanalına videolar çeken youtuber, bornozlu şaka videosuyla vatandaşların tepkisi topladı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018 10:30 Güncelleme Tarihi: 2.8.2018 10:38
Bornoz şakası yapan youtuber, sert kayaya çarptı

Merkez Park'ta kaydedilen görüntülerde youtuber genç, bornozuyla çocuk ve genç vatandaşların önüne birden çıkarak bornozunu açtı. Korkan ve şaşıran vatandaşlar bornozun altından şort ve tişört giyen youtuberi görünce gülüp 'bu nasıl şaka' diyerek tepki gösterdi. Defalarca bunu tekrarlayan youtuber genç, 3 yaşlarındaki bir çocuğun önüne gidip aynı hareketi yapınca çocuğun ailesinin tepkisiyle karşılaştı.

Bornoz şakası yapan youtuber, sert kayaya çarptı

MAHVEDERİM SENİ

Korkan kadın, youtuberı sırtından tutup yere düşürerek, "Ne yapıyorsun sen böyle? Olmaz böyle bir şaka. Polis çağırabilirim. Ben lıyım ne yaparım biliyor musun? Mahvederim adamı" diyerek tepkisini gösterdi.

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Bornoz şakası yapan youtuber, sert kayaya çarptı
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